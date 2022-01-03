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Буряк: «Динамо» понадобится время, чтобы компенсировать потерю Миколенко»

Экс-тренер киевлян рассказал, как на команде отразится продажа защитника
Футбол Украинская Премьер-лига
17:00
Буряк: «Динамо» понадобится время, чтобы компенсировать потерю Миколенко»
Леонид Буряк / Фото - Dynamo.kiev.ua

Бывший тренер и игрок «Динамо» Леонид Буряк рассказал, как трансфер защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» может отразиться на столичном клубе и сборной Украины.

Дубинчак может стать заменой Миколенко? Об этом рано говорить. «Динамо» – это непростая команда, уровню которой нужно соответствовать. Надо иметь соответствующие кондиции, чтобы играть за «бело-синих». В разное время немало бывших игроков динамовского дубля, которых считали перспективными, так и не пробились в основу первой команды.

Что касается потери Миколенко, то для любой команды уход игрока такого уровня – ощутим. Понадобится время, чтобы это компенсировать.

Дебют за «Эвертон»? Нужно точно знать, что хочет от него тренер. Думаю, процесс включения Виталия в работу должен быть плавным. Тем более, Миколенко нужно набрать кондиции – он отдыхал. Хотя Виталий – игрок выносливый, и ему, уверен, нужно мало времени для того, чтобы выйти за «Эвертон».

Там еще один нюанс есть – конфликт французского защитника с Бенитесом. Поэтому Миколенко будут очень ждать.

Переход Миколенко в АПЛ даст сборной Украины только пользу. За национальную команду выступает уже много футболистов из сильных и престижных клубов Европы, и это очень хорошо. Конечно, из АПЛ в сборную Миколенко приедет с другим настроением.

Ранее Миколенко попрощался с «Динамо»

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Леонид Буряк Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон

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