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Буряк наехал на Маркевича, защитив «Динамо»

Ненужные дебаты в украинском футболе продолжаются
Футбол Украинская Премьер-лига
21 апреля 22:20
Буряк наехал на Маркевича, защитив «Динамо»
Леонид Буряк / Фото: ФК Динамо

Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк ответил на слова Мирона Маркевича касательно киевского клуба.

«К сожалению, не у всех наших функционеров присутствует стремление к единению украинской футбольной семьи в это сложное время. Это я о Мироне Маркевиче. После завершения довольно активной карьеры тренера он начал работать в Федерации футбола Украины. Мне непонятно, почему Мирон Богданович так относится к киевскому «Динамо», при первой же возможности, даже в нынешнее нелегкое время, старается «уколоть», «зацепить» киевский клуб.

А не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ожидает сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии. Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока предостаточно.

Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится «Динамо», его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А свои советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам «бело-синих». «Динамо» и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.

Лучше направьте, Мирон Богданович, свою неуемную энергию на то, как возродить былую популярность «Карпат», «Металлиста», «Днепра» – клубов, в которых вы работали и которые покинули нашу отечественную Премьер-лигу либо же вообще исчезли с футбольной карты. А ведь президенты этих клубов – Петр Дыминский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский – создавали вам, главному тренеру, все условия для плодотворной работы. А где сейчас бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, получившие украинское гражданство, чему в свое время вы активно способствовали?

В украинском футболе и так есть очень много проблем, которыми мог бы заняться этот специалист. Было бы у него желание этим заниматься, а не разгонять «зраду» и искать «подводные камни» там, где их априори быть не может».

Ранее с Маркевичем решил также поскандалить и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.

Источник: Обозреватель Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Динамо Киев Мирон Маркевич Леонид Буряк

Комментарии 4

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22 апреля 2022г. 09:30
Дуже влучно.....хто такий Маркевич і що він значить, нічого.....а з сурками є і буде кому розбиратися після війни
0 0
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22 апреля 2022г. 12:12
А що,  може Буряк більше тренував, результатів якихось добився кращих за Маркевича.
Він взагалі до футболу далекий.
0 0
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22 апреля 2022г. 12:13
;)
0 0
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22 апреля 2022г. 12:43
Леонід Буряк далекий від футболу? Отямся! Він корінний футболіст легендарного Киівського ,,Динамо"!
0 0
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