Буряк наехал на Маркевича, защитив «Динамо»

Леонид Буряк / Фото: ФК Динамо

Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк ответил на слова Мирона Маркевича касательно киевского клуба.

А не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ожидает сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии. Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока предостаточно.

Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится «Динамо», его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А свои советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам «бело-синих». «Динамо» и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.

Лучше направьте, Мирон Богданович, свою неуемную энергию на то, как возродить былую популярность «Карпат», «Металлиста», «Днепра» – клубов, в которых вы работали и которые покинули нашу отечественную Премьер-лигу либо же вообще исчезли с футбольной карты. А ведь президенты этих клубов – Петр Дыминский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский – создавали вам, главному тренеру, все условия для плодотворной работы. А где сейчас бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, получившие украинское гражданство, чему в свое время вы активно способствовали?

В украинском футболе и так есть очень много проблем, которыми мог бы заняться этот специалист. Было бы у него желание этим заниматься, а не разгонять «зраду» и искать «подводные камни» там, где их априори быть не может».