Буряк: «Цыганков был на поле и мог пробить пенальти в матче с Северной Македонией»
Буряк: «Не думаю, что Цыганков что-то испортил в матче с Северной Македонией»
Экс-игрок «Динамо» поддержал вингера национальной команды
Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк высказался о выходе вингера сборной Украины Виктора Цыганкова на замену в матче с Северной Македонией (2:1).
«Цыганков? Он долгое время не играл. Но, я думаю, что Витя, который вышел на замену, ничего не испортил в игре сборной Украины. Он отрабатывал на поле, возвращался назад. Но насчет того, готов ли Цыганков выйти сыграть с первых минут с Австрией, будет знать и будет решать Шевченко с тренерским штабом. Будем надеяться, что Цыганков будет готов сыграть с австрийцами».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня последний матч в группе С на Евро-2020. Начало решающей встречи в нашем квартете – в 19:00.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Комментарии 1
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...