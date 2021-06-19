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Буряк: «Не думаю, что Цыганков что-то испортил в матче с Северной Македонией»

Экс-игрок «Динамо» поддержал вингера национальной команды
Футбол Евро-2020
13:50
Буряк: «Не думаю, что Цыганков что-то испортил в матче с Северной Македонией»

Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк высказался о выходе вингера сборной Украины Виктора Цыганкова на замену в матче с Северной Македонией (2:1).

«Цыганков? Он долгое время не играл. Но, я думаю, что Витя, который вышел на замену, ничего не испортил в игре сборной Украины. Он отрабатывал на поле, возвращался назад. Но насчет того, готов ли Цыганков выйти сыграть с первых минут с Австрией, будет знать и будет решать Шевченко с тренерским штабом. Будем надеяться, что Цыганков будет готов сыграть с австрийцами».

Украина сыграет с Австрией 21-го июня последний матч в группе С на Евро-2020. Начало решающей встречи в нашем квартете – в 19:00. 

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Леонид Буряк Виктор Цыганков

Комментарии 1

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19 июня 2021г. 14:23
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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