Буряк рассказал, как отсутствие еврокубковой весны у «Шахтера» и «Динамо» скажется на матче Шотландия – Украина

Леонид Буряк / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк высказался о возможном влиянии отсутствия еврокубковой весны у отечественных команд на выступление сборной Украины в первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет.

Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией.