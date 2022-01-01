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Буряк рассказал, как отсутствие еврокубковой весны у «Шахтера» и «Динамо» скажется на матче Шотландия – Украина

Экс-игрок и тренер киевлян отметил, что на поле будущего соперника «сине-желтых» всегда сложно играть
Футбол Сборная Украины
01 января 15:29
Буряк рассказал, как отсутствие еврокубковой весны у «Шахтера» и «Динамо» скажется на матче Шотландия – Украина
Леонид Буряк / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк высказался о возможном влиянии отсутствия еврокубковой весны у отечественных команд на выступление сборной Украины в первом матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Футболисты «Динамо» и «Шахтера» не будут играть весной в еврокубках. Как-то это повлияет на игру сборной Украины с шотландцами? Два года назад сборная Шотландии была другой командой. Нужно готовиться к серьезной игре.

Я думаю, тренеры сборной заинтересованы в том, как наши ведущие футболисты подготовятся к поединку. Будут сборы, на которых они будут готовиться. Матч с Шотландией в марте. Шотландцы будут в хорошей форме, так как у них зимой сезон идет.

Дай Бог, чтобы к этому поединку наши ведущие футболисты подошли без травм, самое главное. Надо, чтобы они подошли к матчу в оптимальном состоянии. В Шотландии всегда сложно играть. Там достаточно специфический футбол. Шотландские футболисты достаточно хорошо подготовлены. Я не думаю, что будет просто играть с Шотландией.

Ранее наставник сборной Александр Петраков заявил, что не видит смысла в переносе матчей «Динамо» и «Шахтера» из-за Шотландии

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Леонид Буряк сборная Шотландии (футбол) Динамо Киев Шахтер Донецк

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