Экс-тренер московского «Спартака»: «Украина сейчас сильнее России»
Буряк: «Сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч»
Экс-тренер национальной команды считает, что нельзя играть на ничью
Леонид Буряк / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк высказался о грядущей встрече Украины и Австрии на Евро-2020.
«Если проанализировать игру Нидерланды – Австрия (2:0), то можно сделать вывод, что австрийская команда – очень сильный соперник. Сможет ли Украина сыграть с Австрией вничью? Знаете, когда в таких играх ставишь задачу сыграть вничью, все получается наоборот. Также не нужно забывать, что за Австрию будет играть с Украиной Марко Арнаутович, который пропускал поединок с Нидерландами. То, как он забил Северной Македонии в первом матче на Евро о многом говорит. Я воздержусь от прогноза. Конечно, я сопереживаю и хочу, чтобы сборная Украины выиграла, а также прошла дальше в плей-офф чемпионата Европы и чтоб все мы имели возможность наслаждаться футболом нашей команды на таком престижном турнире. Но сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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