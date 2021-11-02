Буряк: «Считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»

Экс-тренер поделился ожиданиями от матча

Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Динамо» нужно перестроиться на игру в Лиге чемпионов. После более простых матчей на внутренней арене трудно включаться в подготовку к поединку с таким соперником, как «Барселона», в группе, которую с полным правом можно назвать группой смерти. Однако в футболе нет ничего невозможного. Поэтому придется-таки перестроиться на другие скорости, тактику, технику в исполнении оппонентов. Многое будет зависеть от психологии».

Кто из динамовцев сейчас в полном порядке и, соответственно, сможет повести за собой команду в матче с «Барселоной»?

«Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона Динамо играет хорошо. А в остальном — то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках — не очень помогает».

Как сыграть с каталонцами, чтобы добыть позитивный результат?

«Тренерские идеи на поле исполняют футболисты. Поэтому сказать по тактике можно все, что хочешь, но это еще нужно реализовать. Придется отталкиваться от того, что «Динамо» нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с «Барселоной» в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть. Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке бело-синих. Следует помнить: не бьешь по воротам соперника — не выигрываешь! Трудно угадать результат, но, считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо». Я хотел бы сейчас уснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».