Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 9
Футбол (7 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Окончен
22:00 Леванте - Гранада 0:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Металлист - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Днепр-1 - Минай 4:0 Окончен
19:30 Ворскла - Черноморец 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
19:45 Мальме - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Динамо - Барселона -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Севилья - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ювентус - Зенит -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту -:- Запланирован
19:45 Реал - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Брюгге -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шериф - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье -:- Запланирован

Буряк: «Считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»

Экс-тренер поделился ожиданиями от матча
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:10
Буряк: «Считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо»
Фото: dynamo.kiev.ua

Бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Динамо» нужно перестроиться на игру в Лиге чемпионов. После более простых матчей на внутренней арене трудно включаться в подготовку к поединку с таким соперником, как «Барселона», в группе, которую с полным правом можно назвать группой смерти.

Однако в футболе нет ничего невозможного. Поэтому придется-таки перестроиться на другие скорости, тактику, технику в исполнении оппонентов. Многое будет зависеть от психологии».

Кто из динамовцев сейчас в полном порядке и, соответственно, сможет повести за собой команду в матче с «Барселоной»?

«Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона Динамо играет хорошо. А в остальном — то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках — не очень помогает».

Как сыграть с каталонцами, чтобы добыть позитивный результат?

«Тренерские идеи на поле исполняют футболисты. Поэтому сказать по тактике можно все, что хочешь, но это еще нужно реализовать. Придется отталкиваться от того, что «Динамо» нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с «Барселоной» в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке бело-синих. Следует помнить: не бьешь по воротам соперника — не выигрываешь! Трудно угадать результат, но, считаю, что эта «Барселона» по зубам «Динамо». Я хотел бы сейчас уснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Леонид Буряк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:59
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:54
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:52
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:45
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:28
Цыганык: «Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть с «Барселоной» в свой футбол»
Цыганык: «Думаю, что «Динамо» рискнет сыграть с «Барселоной» в свой футбол»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:38

Новости: Футбол

Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лига чемпионов UEFA
13:12
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Первая лига
13:10
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Лига чемпионов UEFA
12:59
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Лига чемпионов UEFA
12:54
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Украинская Премьер-лига
12:52
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Лига чемпионов UEFA
12:45
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Бундеслига (Германия)
12:44
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Лига чемпионов UEFA
12:28
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Премьер-Лига (Англия)
12:22
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Интервью
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 18:28
5
Все новости