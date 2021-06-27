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Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»

Экс-тренер – о матче 1/8 финала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17:25
Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»
Фото: УАФ

Бывший тренер Леонид Буряк поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

«Соперник не совсем простой. Сборная Швеции — это такая мини-Бундеслига. Все компоненты игры, которые у них присутствуют — это стиль немецкой Бундеслиги. Шведы дисциплинированные, физически очень сильные. Швеция играет может не так эстетично, как Испания. Но зато она играет очень рационально и добротно. С ними очень сложно играть.

Но главная проблема сборной Украины — это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Потому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина».

Игра состоится 29 июня.

Онлайн трансляция Швеция – Украина.

Видео трансляция Швеция – Украина.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Швеции (футбол) Леонид Буряк Швеция – Украина

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