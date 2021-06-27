Буряк: «Швеция – такая же команда, как Украина, но соперник непростой»

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Бывший тренер Леонид Буряк поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

Но главная проблема сборной Украины — это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Потому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина».