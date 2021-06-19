Без Цыганкова но со Степаненко. Стал известен стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией
Буряк: «Цыганков был на поле и мог пробить пенальти в матче с Северной Македонией»
Малиновский не реализовал 11-метровый удар
Виктор Цыганков / Фото: Football.ua
Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк высказался о незабитом пенальти сборной Украины в матче с Северной Македонией (2:1).
«Правильно ли было то, что Руслан Малиновский бил пенальти? Для этого есть главный тренер, который решает такие вопросы и говорит перед матчем, кто будет исполнять пенальти. Руслан взял мяч и был уверен, что забьет. Хотя Цыганков находился на поле. Он тоже мог пробить пенальти. Но матч уже сыгран и Украина победила. Уже не так важен момент с пенальти. Самое главное, что сборная Украины выиграла. А забить пенальти кажется простой процедурой, но на самом деле для того, кто бьет одиннадцатиметровый семиметровые ворота представляются двухметровыми по ширине. Чем выше накал игры, тем сложнее все идеально исполнить, в том числе и реализовать пенальти. Но все нормально. Главное, что Украина победила. А Малиновскому нужно смотреть вперед и идти дальше».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня последний матч в группе С на Евро-2020.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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