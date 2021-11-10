Буряк: «В матче с Болгарией нас не особо интересует результат»
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о грядущем матче национальной команды против Болгарии.
«Нас не особенно интересует результат матча с Болгарией. Но хорошо, что есть такая игра с болгарами. В этом поединке можно еще что-то смоделировать, что-то посмотреть. Одни футболисты в этом сезоне уже чуть-чуть переиграли, другие недоиграли. Посмотрим, что будет.
Конечно, ключевая игра будет с Боснией. Сборная Боснии и Герцеговины — это непростая команда. Хочется, чтобы у боснийцев был непростой матч с Финляндией, которая может сыграть за счет организации и самоотдачи. Конечно, будем смотреть матч Украины с Болгарией. Но больше будем следить за матчем боснийцев с финнами, и чтобы результат этой встречи был удачным для нашей сборной. Хочется, чтоб у нас были хорошие шансы занять второе место в группе.
На данный момент, в лучшем случае мы можем выйти на чемпионат мира, заняв второе место в группе и оказавшись в плей-офф, где продолжится борьба за путевку на мундиаль. Но посмотрим, как оно будет».
Матч Украина – Болгария состоится 11-го ноября, начало – в 19:30.
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