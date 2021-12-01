Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
Экс-игрок «Динамо» выделил нескольких исполнителей
Леонид Буряк / Фото: Twitter
Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк рассказал о том, кто из украинских футболистов мог быть номинирован на «Золотой мяч».
«Есть ли сейчас украинские футболисты, которые могут попасть в список лучших и номинироваться на «Золотой мяч»? У нас есть много хороших футболистов. Я с симпатией отношусь к Малиновскому. Мне нравится, как он играет. И Цыганков, и Шапаренко показывают хорошую игру. Есть у нас несколько футболистов, которые могут попасть в этот список. Те футболисты, которые забивают и создают моменты, которые все время на слуху, обычно становятся лучшими футболистами и номинантами на «Золотой мяч». И в этом году в список номинантов вошли 70 процентов игроков атаки».
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