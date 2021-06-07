Бущан: «Дай бог, чтобы реализация пришла на Евро»

Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев от Шурика

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан высказался о предстоящем матче с Кипром.

Много команд сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли тоже. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации и реализовать свои шансы. Дай бог, чтобы она пришла на Евро».