Горилый: «Понравилась хладнокровность Бущана»
Бущан: «Дай бог, чтобы реализация пришла на Евро»
Вратарь высказался о грядущем матче с Кипром
13:54
Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев от Шурика
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан высказался о предстоящем матче с Кипром.
«Кипр – хорошая команда, хорошо обороняется и массивно атакует. Это хороший соперник, нужно хорошо себя проявить перед началом Евро.
Много команд сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли тоже. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации и реализовать свои шансы. Дай бог, чтобы она пришла на Евро».
Видео трансляция матча Украина – Кипр.
Комментарии 0