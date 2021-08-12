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Бущан достиг отметки 30 «сухих» матчей в УПЛ
Больше лишь у двух экс-вратарей «Динамо»
Фото: ФК Динамо
«Динамо» обыграло «Минай» в 1-м туре УПЛ.
«На ноль» отстоял матч вратарь Георгий Бущан. Он провел свою 30-ю «сухую» игру в футболке киевлян, сообщает сайт клуба.
По этому показателю Бущан догнал Дениса Бойко и экс-вратаря киевлян Виталия Реву. Больше лишь у двух голкиперов – Максима Коваля (36 матчей) и Александра Шовковского (233).
Отметим, что Георгий интересен нескольким европейским клубам.
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