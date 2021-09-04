Бущан: «К тому, что «Шахтер» разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Не дай Бог пережить такое»

Вратарь признался, что в сборной нет дележки на группы

Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как относится к тому, что «Шахтер» переехал в Киев.

Как вы относитесь к тому, что «Шахтер» базируется в Киеве? И не странно, что на «Шахтер» иногда приходит больше болельщиков, чем на вас?

«Я этого не замечал. Возможно, на еврокубковые матчи. А к тому, что «Шахтер» разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Вы знаете ситуацию в нашей стране. Нужно с уважением относиться к этому, не дай Бог пережить такое. И это хорошо, что в сложившихся условиях «Шахтер» не существует, а полноценно живет. Им удобно здесь. Пожалуйста. Нет проблем».

У вас есть друзья в «Шахтере»?

«Да, конечно. Андрюха Пятов, Марлос, Серега Кривцов, Коля Матвиенко. Мы здорово общаемся в сборной, никакого деления по своим группкам нет».

Украина сыграет с Францией в 21:45, 4 сентября.

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