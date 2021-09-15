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Бущан: «Лишь два раза за год разговаривал с Луческу»
Вратарь не раскрыл подробностей общения с главным тренером
Георгий Бущан / Фото: Twitter
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал об общении с главным тренером команды Мирчей Луческу.
- Луческу подбирает ключик к каждому футболисту отдельно?
– 100%.
- Ты с ним говорил один на один?
– Чтобы так, как мы с тобой сидим – не было такого разговора. Я с ним, наверное, за год два раза разговаривал.
- О чем?
– Первый – он сказал мне, что доверяет. Второе – уже после чемпионата о своем поговорили.
- Секретики?
– Чуть-чуть.
- Подошел к Луческу и сказал: «Можно мне зарплату поднять?»
– Ну, плюс-минус.
Ранее Бущан рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал о назначении Луческу в «Динамо».
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