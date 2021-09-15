Бущан: «Лишь два раза за год разговаривал с Луческу»

Георгий Бущан / Фото: Twitter

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в шоу «Вацко лайв» рассказал об общении с главным тренером команды Мирчей Луческу.

– 100%.

- Ты с ним говорил один на один?

– Чтобы так, как мы с тобой сидим – не было такого разговора. Я с ним, наверное, за год два раза разговаривал.

- О чем?

– Первый – он сказал мне, что доверяет. Второе – уже после чемпионата о своем поговорили.

- Секретики?

– Чуть-чуть.

- Подошел к Луческу и сказал: «Можно мне зарплату поднять?»

– Ну, плюс-минус.