Бущан: «Луческу – наша главная мотивация для положительного результата с «Вильярреалом»

«Динамо» попытается отыграть два мяча в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал о мотивации команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча состоится 18 марта в Испании.

В завтрашнем матче на первый план выйдет мотивационная составляющая. Кто для вас является примером мотивации в украинском футболе?

Рядом со мной сейчас сидит Мистер – и это наша главная мотивация для положительного результата в завтрашнем матче.

В каком настроении «динамовцы» готовятся к поединку?

Настроение в команде в преддверии матча хорошее. Единственное, от лица всей команды я хотел бы передать слова скорби нашему тренеру Эмилу Карасу, в семье которого случилось горе. Мы все поддерживаем Эмила. Также мы понимаем, что нам необходимо провести хороший ответный матч и проявить себя. С этими мыслями и готовимся к игре с «Вильярреалом».

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.