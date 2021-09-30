Бущан: «Луческу немножко «встряс» нас в раздевалке»

Киевляне потерпели разгромное поражение

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал разгром от «Баварии» (0:5) в матче группового этапа ЛЧ.

В матче с «Баварией» вы очень часто разыгрывали мяч через тебя. Расскажи об этом моменте. Задача была вытягивать игроков соперника на себя?

«Это было одно из требований главного тренера – разыгрывать мяч, чтобы появлялись зоны. Но мы не всегда это, к сожалению, использовали…»

При розыгрыше атак задача была играть через длинный или короткий пас?

«Это уже по ситуации. Если большая группа игроков прессингует, то, конечно, нужно выбивать мяч».

Многие болельщики после чуда в матче «Реал» - «Шериф» ожидали, что и «Динамо» сможет это повторить. Почему не вышло?

«Наверное, из-за того, что немцы чуть иначе играют. Они не дают расслабиться ни на секунду, бегут с первой и до последней секунды».

Твои впечатления от матча?

«Тут нечего говорить».

Пропущенный гол от Сане… Ту думал, что там подача будет?

«Если посмотреть, я не читал эпизод. Просто у Сане получилась эффектная срезка».

Что Луческу сказал футболистам после игры?

«Нас немножко «встрясли» после матча, но это останется в раздевалке. Мы готовимся теперь на воскресенье, на очень важный матч с «Шахтером». Наша цель – стать чемпионами».

С одним очком киевляне занимают третье место в своей группе ЛЧ. «Бавария» с шестью – на первой строчке.

Напомним, в матче с «Динамо» Роберт Левандовски установил исторический рекорд.