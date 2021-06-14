UEFA отметил игру Бущана в первом тайме матча с Нидерландами
Бущан: «Мы запомним этот урок с Нидерландами и не повторим ошибку в следующем матче»
Вратарь сборной Украины – о поражении на старте Евро-2020
Георгий Бущан / Фото - ua-football.comГолкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями после поражения от команды Нидерландов (2:3) на старте группового этапа Евро-2020.
Цитирует вратаря «сине-желтых» официальный сайт UEFA.
«Мы играли хорошо. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей, с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче».
Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.
Своими эмоциями после поражения от голландцев поделился наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко.
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