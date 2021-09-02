Бущан: «На поле нет ничего невозможного, но обещать, что мы выйдем из группы ЛЧ, – пустословие»

Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан оценил в интервью журналу «Футбол» группу киевлян в Лиге чемпионов. Также вратарь проанализировал первое для себя выступление в главном еврокубке.

Стыдно ли гореть 0:4 наполовину резерву «Барселоны» дома? Почему резерву? Это вы говорите резерву, а сегодня это уже почти основной состав. Педри стал открытием Евро. Мингеса, Ленгле, Дест, Брэйтуэйт сейчас игроки стартового состава. Гризманн забивал. Ну какой же это дубль «Барселоны»?

Это журналисты преподнесли так, что мы уступили дублю «Барселоны». Отсутствие троих футболистов основы – это еще не дубль. Но 0:4 дома, наверное, это действительно много.

На «Камп Ноу» я не играл, поэтому жребий воспринял нормально, что снова сыграем с «Барселоной». Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками – по-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу!

Говорить и обещать, что мы выйдем из группы – пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году. Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше.

0:3 с «Интером»? Были свои моменты, которые повлияли на неутешительный результат. В целом мы можем играть достойно даже с самыми сильными соперниками. Это хорошо, что мы имеем возможность через такие игры подготовиться к Лиге чемпионов. На сборах мы сыграли со многими хорошими командами уровня ЛЧ, и я вижу, что мы можем быть конкурентными в турнире.