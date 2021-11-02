Бущан: «Наверное, это самая слабая «Барселона» за последние 10 лет»

Лучшая возможность для киевлян прервать серию поражений

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

Это самая слабая «Барселона» за последние 10 лет?

«Наверное, если так посмотреть, то, скорее всего, да. Но «Барселона» есть «Барселона». Там большое количество молодых и талантливых футболистов, которые хотят доказать, что они достойны представлять цвета «Барселоны». И пресса их прессует, и болельщики. Поэтому мы готовимся с мыслью, что играем дома и нам надо 3 очка».

Кто из игроков «Динамо» может дорасти до уровня «Барселоны»?

«У нас много талантливых ребят. Думаю, пару человек могут вырасти до уровня суперпрофессионалов».

Кого бы первого продал?

«Я не на том месте, чтобы кого-то продавать».

«Динамо» проиграло каталонцам уже пять матчей подряд, а последняя победа произошла еще в прошлом веке.



Киевляне примут испанский гранд на своем поле уже сегодня, 2 ноября.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона». Начало – в 22:00.

Стартовые составы команд на этот матч.