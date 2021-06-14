Бущан: «Не считаю себя героем матча с Нидерландами»
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в эфире программы «Великий футбол» поделился эмоциями после поражения в стартовом матче на Евро-2020 против Нидерландов (2:3).
К сожалению, не получилось дотянуть и вытянуть этот матч. Но, ничего страшного, мы не вешаем голову, у нас еще два матча в группе, поэтому мы сегодня показали хорошую достойную игру и дали бой, и с большими надеждами мы смотрим в будущее.
Я не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, концовки чуть-чуть и внимания. Но, мы не вешать нос, мы готовимся на следующие матчи с повышенной концентрацией. Я этого не чувствовал и, конечно, первые минуты нужно было справиться с давлением. Голландцы хорошо контролировали мяч, мы хорошо передвигались, пытались найти свой момент.
В целом, я доволен игрой команды. Мы ставим максимальные задачи, максимальные цели. К сожалению, сегодня не получилась концовка, но я верю в команду и наше будущее на Евро.
Бущан был признан лучшим игроком данного поединка по версии болельщиков.
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