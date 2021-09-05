Бущан – о группе в ЛЧ: «На «Камп Ноу» я еще не играл»

Киевляне встретятся с европейскими грандами

Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матчей Лиги чемпионов, где киевляне встретятся с топ-клубами Европы.

Обрадовались, что вновь сыграете с «Барселоной»?

«На «Камп Ноу» я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками. По-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу».

В группе еще «Бавария» и «Бенфика». Объективно «Динамо» будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?

«Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году. Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше».

В минувшем сезоне «Динамо» также играло с «Барселоной» на групповом этапе. В домашнем матче киевляне уступили 0:4, а на выезде – 1:2. Правда в матче на «Камп Ноу» место в воротах украинского гранда занимал не Бущан, а Руслан Нещерет.

Напомним, ранее голкипер получил похвалу от вратаря чемпионов мира.