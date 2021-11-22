Бущан рассказал, кого бы хотел получить в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022
Бущан – о матче с «Баварией»: «Планируем не пропустить»
Вратарь рассказал о том, какую игру команда хочет показать с мюнхенцами
22 ноября 18:05
Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев
Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан на пресс-конференции высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Баварией».
«Планирует не пропустить».
О влиянии матча с «Черноморцем» на игру с «Баварией».
«Это совсем разные турниры и матчи. Прошлую игру нужно забыть и готовиться с позитивным настроением к следующему матчу».
О турнирной мотивации «Баварии», обеспечившей себе место в плей-офф.
«Мы не думаем о турнирной таблицы «Баварии». Мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками и готовимся с полной концентрацией».
О Нойере.
«Он, наверное, нравится всем, его игра ногами, игра на линии, его уверенность. Толкьо самые лучшие качества у него можно почерпнуть. Думаю, что немецкая школа вратарей одна из лучших в мире. Нойер – один из лучших вратарей в мире».
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