Суркис: «Динамо» все равно является единственной командой в Киеве, хоть мы и делим стадион с «Шахтером»
Бущан – о ничьей с «Шахтером»: «Одно очко тоже в копилочку»
«Динамо» сохранило отрыв от конкурента
Георгий Бущан / Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в эфире программы «Профутбол» высказался о ничьей его команды с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.
- Насколько важно было не проиграть «Шахтеру» в психологическом плане?
– Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.
- Луческу сказал, что очень много было грубостей в матче за Суперкубок.
– Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду.
- Сегодня не было таких грубостей?
– Все было нормально
В турнирной таблице УПЛ отрыв «Динамо» от «Шахтера» остался прежним – 3 очка.
Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.
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