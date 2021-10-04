Бущан – о ничьей с «Шахтером»: «Одно очко тоже в копилочку»

Георгий Бущан / Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан в эфире программы «Профутбол» высказался о ничьей его команды с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

– Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.

- Луческу сказал, что очень много было грубостей в матче за Суперкубок.

– Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду.

- Сегодня не было таких грубостей?

– Все было нормально