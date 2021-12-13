Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года

Победителем стал конкурент Лунина

Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свой рейтинг лучших голкиперов 2021 года. В него вошли 50 игроков.

Лучшим стал вратарь «Реала» Тибо Куртуа. В тройку также вошли Ян Облак («Атлетико» Мадрид) и Мануэль Нойер («Бавария»).

Представитель «Динамо» Георгий Бущан занял 39-ю строчку. Он оказался выше Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» и недавнего соперника в отборе на ЧМ-2022 Лукаша Градецки («Байер», сб. Финляндии).

Ранее хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира по версии CIES.