Анчелотти: «Куртуа отбивает все. Он – один из лучших»
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
Победителем стал конкурент Лунина
Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свой рейтинг лучших голкиперов 2021 года. В него вошли 50 игроков.
Лучшим стал вратарь «Реала» Тибо Куртуа. В тройку также вошли Ян Облак («Атлетико» Мадрид) и Мануэль Нойер («Бавария»).
Представитель «Динамо» Георгий Бущан занял 39-ю строчку. Он оказался выше Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» и недавнего соперника в отборе на ЧМ-2022 Лукаша Градецки («Байер», сб. Финляндии).
Ранее хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира по версии CIES.
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