Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 4
Футбол (16 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион 0:0 Окончен
16:00 Ренн - Ницца 1:2 Окончен
18:00 Страсбур - Марсель 0:2 Окончен
21:45 ПСЖ - Монако 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер 5:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта 1:2 Окончен
19:00 Наполи - Эмполи 0:1 Окончен
19:00 Сассуоло - Лацио 2:1 Окончен
21:45 Интер - Кальяри 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона 2:2 Окончен
22:00 Реал - Атлетико 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 2:1 Окончен
17:00 Динамо - Заря 1:1 Окончен
19:30 Колос - Минай 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован
Футбол (4 события из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Брентфорд - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Лидс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Штутгарт - Бавария -:- Запланирован
21:30 Вольфсбург - Кельн -:- Запланирован

Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года

Победителем стал конкурент Лунина
Футбол В мире
16:08
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал свой рейтинг лучших голкиперов 2021 года. В него вошли 50 игроков.

Лучшим стал вратарь «Реала» Тибо Куртуа. В тройку также вошли Ян Облак («Атлетико» Мадрид) и Мануэль Нойер («Бавария»).

Представитель «Динамо» Георгий Бущан занял 39-ю строчку. Он оказался выше Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед» и недавнего соперника в отборе на ЧМ-2022 Лукаша Градецки («Байер», сб. Финляндии).

Ранее хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира по версии CIES.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Георгий Бущан Динамо Киев Тибо Куртуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Буяльский: «Если в «Динамо» будут новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать»
Буяльский: «Если в «Динамо» будут новые футболисты, то каждый игрок будет прогрессировать»
Футбол Примерa (Испания)
12:50
Итоги 18 тура УПЛ. Феерическое возвращение Мораеса, «Заря» отобрала очки у «Динамо»
Послесловие
Итоги 18 тура УПЛ. Феерическое возвращение Мораеса, «Заря» отобрала очки у «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:35
Скрипник: «Где-то повезло с «Динамо», но поэтому «Зарю» называют «мужиками»
Скрипник: «Где-то повезло с «Динамо», но поэтому «Зарю» называют «мужиками»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 22:58
Луческу: «Год назад сыграли 2:2 с «Колосом» при ошибах того же арбитра. С «Зарей» все повторилось»
Луческу: «Год назад сыграли 2:2 с «Колосом» при ошибах того же арбитра. С «Зарей» все повторилось»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 22:35
Луческу – о ничьей с «Зарей»: «Это все из-за суеты»
Луческу – о ничьей с «Зарей»: «Это все из-за суеты»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 21:51

Новости: Футбол

Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Скрипник: «Если бы перед матчем с «Динамо» сказали, что будет 1:1, согласился бы на такой результат»
Украинская Премьер-лига
16:41
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
На этот раз без конфузов. Повторная жеребьевка ЛЧ лишила нас противостояния Месси и Роналду
Лига чемпионов UEFA
16:17
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
Бущан оказался выше Де Хеа в списке 50 лучших вратарей 2021 года
В мире
16:08
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Битва между обидчиками «Зари» и «Ференцвароша». Состоялась жеребьевка стыков Лиги конференций
Лига конференций UEFA
15:28
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Какие ошибки допустил UEFA при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
15:11
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
UEFA проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за ошибки
Лига чемпионов UEFA
15:04
УПЛ определила лучшего игрока 18 тура
УПЛ определила лучшего игрока 18 тура
Украинская Премьер-лига
14:41
Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ
Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:32
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Лига Европы UEFA
14:21
Все новости

Популярные новости

Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
102
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
10
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
64
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости