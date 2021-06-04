Бущан: «Победы дают уверенность в своих силах»

Команда рада хорошей победе

Георгий Бущан / фото - Footballua

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победную игру со сборной Северной Ирландии:

«Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена. Контрольные матчи с хорошими соперникам и полезны и продуктивны. Подготовка еще идет. Дай Бог, подойдем к Евро-2020 во всеоружии. Любые победы дают уверенность в своих силах».

В контрольном поединке с ирландцами Бущан смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, а победный гол в матче забил полузащитник Александр Зубков.

На групповом этапе Евро-2020 сборной Украины предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Напомним, Шевченко высказал свое мнение о матче.