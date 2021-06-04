Главный тренер сборной Северной Ирландии: «Игра Украины не стала для нас сюрпризом»
Бущан: «Победы дают уверенность в своих силах»
Команда рада хорошей победе
Георгий Бущан / фото - Footballua
Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победную игру со сборной Северной Ирландии:
«Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена.
Контрольные матчи с хорошими соперникам и полезны и продуктивны. Подготовка еще идет.
Дай Бог, подойдем к Евро-2020 во всеоружии. Любые победы дают уверенность в своих силах».
В контрольном поединке с ирландцами Бущан смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, а победный гол в матче забил полузащитник Александр Зубков.
На групповом этапе Евро-2020 сборной Украины предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
Напомним, Шевченко высказал свое мнение о матче.
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