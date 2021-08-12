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Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Голкипер отметил, что специалист выполнил свое обещание
Футбол Сборная Украины
13:00
Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Георгий Бущан / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан выразил в эфире YouTube-канала «vZbirna» благодарность Андрею Шевченко за работу в команде. Ранее специалист покинул должность главного тренера «сине-желтых».

Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне это очень приятно и льстит. Безумно рад был находиться рядом с вами, потому что вы – мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы большой чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера.

Вы сдержали свое слово – заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и, надеюсь, до скорой встречи.

Место наставника сборной Украины по сей день остается вакантным.

Сергей Стаднюк
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Теги

Георгий Бущан Андрей Шевченко

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