Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко
Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины
Голкипер отметил, что специалист выполнил свое обещание
13:00
Георгий Бущан / Фото - УАФ
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан выразил в эфире YouTube-канала «vZbirna» благодарность Андрею Шевченко за работу в команде. Ранее специалист покинул должность главного тренера «сине-желтых».
Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне это очень приятно и льстит. Безумно рад был находиться рядом с вами, потому что вы – мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.
Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы большой чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера.
Вы сдержали свое слово – заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и, надеюсь, до скорой встречи.
Место наставника сборной Украины по сей день остается вакантным.
Комментарии 0