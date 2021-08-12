Бущан поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

Георгий Бущан / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан выразил в эфире YouTube-канала «vZbirna» благодарность Андрею Шевченко за работу в команде. Ранее специалист покинул должность главного тренера «сине-желтых».

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы большой чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера.

Вы сдержали свое слово – заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и, надеюсь, до скорой встречи.