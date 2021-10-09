Финский эксперт назвал самое слабое место в составе сборной Украины
Бущан: «Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото»
Вратарь – о предстоящем матче с финнами
9 октября 15:07
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал предстоящий матч с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
«Понимаем, что у нас есть три финала. В каждом матче на кону золото. Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок – тот и победит. Нас ничего не пугает. Думаем только о нашей игре, команде. Сейчас много команд играют в такой футбол, поэтому мы привыкшие к этому».
Игра состоится 9 октября в 19:00.
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