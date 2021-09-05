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Бущан признался, что некоторое время работал с психологом

Голкипер работает не только над физическим, но и над психическим здоровьем
Футбол Украинская Премьер-лига
5 сентября 18:45
Бущан признался, что некоторое время работал с психологом
Георгий Бущан / фото - ФК Динамо

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, что помогало ему справляться с давлением.

Вы говорили, что психология — самое важное для вратаря. Работали с психологом?

«Да. Года два назад мой друг посоветовал специалиста. Мы немного поработали вместе, он указывал мне на нюансы, на которые стоит обратить внимание в тренировочном процессе и в играх. Например, при атаке соперника предвосхищать развитие событий — примерно в таком русле шла работа».

В клубе нет психолога?

«На постоянной основе нет, хотя, считаю, он нужен. Футболисты испытывают нешуточное давление, и психолог как минимум мог бы помочь в снятии напряженности. Как и в жизни, в футболе бывают взлеты и падения, нужно их воспринимать в одном психологическом состоянии».

Поражения и пропущенные мячи уже не так остро воспринимаете, как раньше?

«Совершенно верно. Если совершил ошибку, а играть еще очень долго, стараюсь не думать о фэйле. Игра продолжается, и все может измениться в одну секунду».

В вашей карьере нет забитых голов. Будут?

«Не хотел бы, чтобы до этого доходило. Жизнь покажет».

Никогда не было желания подойти к точке?

«Нет. Из-за вратарской солидарности».

Кто из полевых игроков «Динамо» отлично справился бы с ролью вратаря?

«Хороший вопрос. Мы не проверяли. Да и не хотелось бы, чтобы это когда-то воплощалось в жизнь. Лучше такие мысли вообще не посылать в космос».

Иногда вратарям бывает скучно во время игр. Я вот думаю, почему бы, например, не взять наушники и не послушать музыку?

«Нет, ну это уже немного перебор, не в ту степь. Знаете, один момент все может перевернуть с ног на голову — как было, например, с «Ингульцом».

Какие самые удивительные мысли приходят во время игр?

«Я думаю только об игре, ни о чем постороннем».

Напомним, Бущан прокомментировал группу «Динамо» в ЛЧ заявив, что еще ни разу не играл на «Камп Ноу».

Источник: dynamo.kiev Павел Харченко
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Георгий Бущан Динамо Киев сборная Украины (футбол)

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