Бущан провел свой 100-й матч за киевское «Динамо»

Также этот матч стал для голкипера 24-м в еврокубках





Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев

Для голкипера «Динамо» Георгия Бущана матч против «Баварии» (1:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стал 100-м за основную команду киевлян.



В составе «Динамо» Бущан сыграл 24 матча в еврокубках, 68 – в УПЛ, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Голкипер дебютировал в составе «Динамо» в сезоне 2017/2018 гг, но полноценным основным первым номером стал лишь после прихода Мирчи Луческу в сезоне 2020/2021 гг.

Напомним, «Динамо» после 5-го тура потеряло все шансы на попадание в Лигу Европы.