Бущан – о матче с «Баварией»: «Планируем не пропустить»
Бущан провел свой 100-й матч за киевское «Динамо»
Также этот матч стал для голкипера 24-м в еврокубках
24 ноября 11:46
Георгий Бущан / Фото: Динамо Киев
Для голкипера «Динамо» Георгия Бущана матч против «Баварии» (1:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стал 100-м за основную команду киевлян.
В составе «Динамо» Бущан сыграл 24 матча в еврокубках, 68 – в УПЛ, 7 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
Голкипер дебютировал в составе «Динамо» в сезоне 2017/2018 гг, но полноценным основным первым номером стал лишь после прихода Мирчи Луческу в сезоне 2020/2021 гг.
Напомним, «Динамо» после 5-го тура потеряло все шансы на попадание в Лигу Европы.
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