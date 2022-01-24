Бущан: «Проводили и по три сбора, ничего нового в этом нет»

Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как проходят первый сбор команды в Испании.

- Все хорошо. Поле, погода и все условия подходят для тренировок. С улыбкой готовимся ко второй части сезона.

- Погода мешает в подготовке?

- Погода – то что нужно для тренировок. Не жарко и не холодно. Поэтому получаем большое удовольствие от занятий.

- Позади два контрольных матча. Команда уже восстановилась, готова к третьему спаррингу?

- Конечно, готова. Это же сборы, через которые мы готовимся к сезону.

- Сегодня голкиперы активно работали вместе с другими игроками в поле. Такие упражнения нравятся?

- Конечно! Играя в поле, ты отрабатываешь игру ногами, что на сегодняшний день немаловажно. Плюс еще получаешь удовольствие, когда забиваешь голы. Сегодня удалось забить, поэтому такие занятия мне нравятся (улыбается).

- «Динамо» впервые проведет три сбора. Готов к этому физически и психологически?

- В общей сложности сборы продлятся 30 дней. Ничего нового в этом нет, мы проводили и по три сбора. Думаю, что и в физическом, и психологическом плане все будет хорошо.