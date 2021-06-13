Бущан: «С Нидерландами мы не будем отходить от своей игры»

Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан оценил сайту UEFA предстоящий матч против Нидерландов на Евро-2020.
«Нам нужно показать свою лучшую игру. Все в большом предвкушении старта на турнире. У нас очень сплоченная команда. Мы сильны своим духом и всегда поддерживаем друг друга.
Мы не будем отходить от своей игры, неважно против какого соперника мы играем. Конечно же, положительный результат для нас – это только победа».
Следите за матчем Нидерланды – Украина вместе с XSPORT.ua начиная с 22:00.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
Комментарии 0