Бущан: «Сборная Украины пока не сделала ничего такого, чтобы нами могли гордиться»

Вскоре команда Шевченко проведет непростой матч с Австрией

Георгий Бущан / Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о грядущем матче с Австрией на Евро-2020. Слова голкипера приводит пресс-служба УАФ.

«На сегодня мы пока еще ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться. Что эмоции были – это хорошо, но надо со свежей головой готовиться к следующей игре. У нас часто бывает, что от любви до ненависти – один шаг.

Все может быть намного хуже, поэтому мы готовимся к игре».



Украина сыграет с Австрией 21-го июня. Начало встречи в 19:00.

Видео трансляция матча Украина – Австрия.

Онлайн трансляция матча Украина – Австрия.