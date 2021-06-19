Бущан: «У сборной Украины есть прогресс и не хотелось бы останавливаться»
Бущан: «Сборная Украины пока не сделала ничего такого, чтобы нами могли гордиться»
Вскоре команда Шевченко проведет непростой матч с Австрией
Георгий Бущан / Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о грядущем матче с Австрией на Евро-2020. Слова голкипера приводит пресс-служба УАФ.
«На сегодня мы пока еще ничего не сделали такого, чтобы нами могли гордиться. Что эмоции были – это хорошо, но надо со свежей головой готовиться к следующей игре. У нас часто бывает, что от любви до ненависти – один шаг.
Все может быть намного хуже, поэтому мы готовимся к игре».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня. Начало встречи в 19:00.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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