Бущан: «Счет с «Барселоной» не по игре»

Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился в интервью MEGOGO мнением по поводу результата матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.

Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной мы еще имеем шансы продолжить выступление в еврокубках.