Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Бущан: «Счет с «Барселоной» не по игре»
Голкипер отметил игру своего коллеги
16:31
Георгий Бущан / Фото - ФК Динамо Киев
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился в интервью MEGOGO мнением по поводу результата матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).
Думаю, что счет не по игре. Мы старались и имели много моментов, в которых «Барселону» выручил вратарь. Расстроены результатом.
Пересмотрим этот матч и сделаем выводы. Результат так себе, мы настраивались на победу и играли на победу. Думаю, это было сегодня видно, игра с нашей стороны получилась хорошей. Но, к сожалению, проиграли.
Ситуация в группе – это не конец света. Мы не опускаем руки, впереди еще два матча. Весной мы еще имеем шансы продолжить выступление в еврокубках.
Ранее полузащитник киевлян Карлос де Пена отметил, что более справедливым результатом считает ничью.
Комментарии 0