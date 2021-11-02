Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»

Вратарь считает, что команда по силам победить

Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Многие говорят, что «Барселона» сейчас самая слабая за последние 10 лет…

«Наверное, если так посмотреть, то, скорее всего, да. Но «Барселона» - это «Барселона». Там большое количество молодых и талантливых футболистов, которые хотят доказать, что они достойны представлять цвета этого клуба. Но на сегодняшний день их действительно прессуют и СМИ, и болельщики. Мы же готовимся к матчу с мыслями о том, что играем дома и нам нужно брать три очка».

Кто из игроков «Динамо» может дорасти до уровня команд, вроде той же «Барселоны»?

«У нас тоже много талантливых ребят есть. Думаю, пару человек может вырасти до уровня суперпрофессионалов».

Начало матча – в 22:00.



Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».

