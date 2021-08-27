Бущан: «Срочная операция не. Правда, прийдетеся пропустить определенный период времени»

Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своей травме.

Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно».