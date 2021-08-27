Ризнык – о вызове в сборную Украины: «Желаю Бущану и Трубину быстрее вернуться в строй»
Бущан: «Срочная операция не. Правда, прийдетеся пропустить определенный период времени»
Голкипер «Динамо» рассказал о своей травме
Фото: ФК Динамо
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своей травме.
«Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал по возвращению в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с «Ингульцом» почувствовал дискомфорт в пояснице.
Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.
К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно».
Пока неизвестно, когда Бущан вернется в строй.
Накануне, «Динамо» узнало соперников по группе Лиги чемпионов.
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