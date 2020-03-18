Бущан: «У «Динамо» виден заметный прогресс за последние полгода»

Вратарь киевлян вспомнил самую тяжелую игру в сезоне

Георгий Бущан / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан оценил выступление киевлян в еврокубках. В матче 1/8 финала Лиги Европы команда из Украины уступила «Вильяррелу».



После поражений вратарям наверняка приходится особенно несладко. Как в таких ситуациях отвлечь себя?

Мы профессионалы, и прекрасно понимаем, что без поражений в футболе не бывает. В принципе, как и по жизни. Поэтому надо как можно быстрее забывать об этом поединке, предварительно проанализировав его, и двигаться дальше.

Что вспоминается в первую очередь в завершившемся для нас евросезоне, если подводить его итог?

В первую очередь, это домашняя победа над «Ференцварошем», позволившая нам пройти в еврокубковую весну, также поединки с «Брюгге» на предыдущей стадии Лиги Европы.

Могу сказать, что заметен значительный прогресс, если сравнивать с командой даже полугодичной давности, но останавливаться на этом не стоит.

Самым сложным соперником была «Барселона»?

Я играл одну игру против каталонцев, и, наверное, она была действительно самой тяжелой для меня. Потерпели обидное домашнее поражение, хоть и после первого тайма была нулевая ничья. Но ничего страшного, это футбол, тоже опыт, который необходимо принять.

Уже мыслями в матче чемпионата против «Руха»?

Естественно. Необходимо забывать игру с «Вильярреалом». Конечно, хотелось бы лучше сыграть и в Киеве, и здесь, но футбол складывается из мелочей, которые отыграли большую роль в нашем противостоянии.

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