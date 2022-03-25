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Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»

Голкипер «Динамо» уверен, что Украину не завоевать
Футбол Украинская Премьер-лига
20:05
Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Фото: пресс-служба Динамо

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал, как нападение россии влияет на тренировочный процесс.

Як в умовах війни, яка йде на більшій частині України, ти налаштовуєшся на роботу?

Якщо чесно, думки у мене зовсім не у робочому режимі. Щодня ти лягаєш спати та прокидаєшся, думаючи про те, що відбувається в інших українських містах. Але я впевнений у наших співвітчизниках, адже нашу країну просто так не зламати. Можна завоювати будь-яку територію, але не Україну і не український народ.

Багато зірок українського футболу намагалися достукатися до російських футболістів, щоб вони озвучили свою позицію. Чи розмовляв ти з кимось із російських спортсменів?

Це не має сенсу. Я на сто відсотків знаю, що їм заборонено говорити на цю тему. Пишаюся тим, що я українець, адже можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми – вільний народ. А росіяни – загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть мислити інакше. Це єдине, за що мені їх шкода. Не дай Боже комусь пережити те, що українці проживають зараз.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не знает, как можно описать зверства россиян на территории Украины.

Источник: fcdynamo.com Олег Шумейко-младший
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