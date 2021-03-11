Бущан: «В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо»

Георгий Бущан / Фото: facebook.com/fcdynamoua

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан дал комментарий телеканалу «Футбол» после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

После матча осталась недосказанность. Команда отдавалась полностью, старались. Не получилось реализовать свои моменты. Это футбол. Надо двигаться дальше, в воскресенье у нас очень важный матч. Полгода назад никто не мог ожидать, что мы будем на этой стадии. Результат, конечно, не очень. Хотелось порадовать зрителей, и игра давалась, но чего-то не хватило. Ничего страшного, мы не вешаем нос. Готовимся к следующему матчу.

Результат 0:2 не такой уж и критичный. Можно его исправить в Испании?

В футболе нет ничего невозможного. Хочется верить в лучшее и в чудо.

Испанцы на первых же минутах создали несколько моментов.

Мы же смотрели их. Знаем, как играют испанцы. Это нормально, мы были к этому готовы.

Два гола пропущены после стандартов. Это хроническая проблема «Динамо».

У всех команд есть такие проблемы, не надо на этом акцентировать внимание. Посмотрим, проанализируем и будем двигаться дальше.

Можно ли 1/8 финала ЛЕ считать успехом для такой молодой команды?

Да. Есть еще ответная встреча, дай бог, чтобы удача была на нашей стороне. В футболе бывает всякое, будем надеяться на лучшее.

Напомним, что в следующем матче УПЛ «Динамо» сыграет с «Зарей».