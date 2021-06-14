Бущан заинтересовал итальянские клубы

Вратарь может покинуть «Динамо»

Фото: УАФ

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал итальянские клубы.

Не уточняется какие именно клубы начали следить за игрой голкипера сборной Украины. На Евро-2020 он поехал в качестве первого номера команды.

Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы французские клуб «Ницца» и «Марсель». «Динамо» хочет 15 миллионов евро за голкипера.

В команде готовы к уходу голкипера.