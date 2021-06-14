Бущан: «Не считаю себя героем матча с Нидерландами»
Бущан заинтересовал итальянские клубы
Вратарь может покинуть «Динамо»
Фото: УАФ
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал итальянские клубы.
Не уточняется какие именно клубы начали следить за игрой голкипера сборной Украины. На Евро-2020 он поехал в качестве первого номера команды.
Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы французские клуб «Ницца» и «Марсель». «Динамо» хочет 15 миллионов евро за голкипера.
В команде готовы к уходу голкипера.
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