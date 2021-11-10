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Бущан: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»

Украинский тренер возглавил «Дженоа»
Футбол Сборная Украины
17:24
Бущан: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»
Георгий Бущан / Фото: Twitter

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о грядущем матче с Болгарией, а также прокомментировал назначение Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова приводит пресс-служба УАФ.

- Вы одессит, и со сборной вернулись в Одессу, свой родной город. Что вы чувствуете?

- Мне здесь нравится. Та ответственность, которая есть перед нами, дает нам много сил.

- Какие ваши личные и впечатления команды от новости о том, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа»?

- Мы ему желаем только успеха в его новой команде.

Завтра сборная Украины сыграет контрольный матч против Болгарии, начало – в 19:30.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Петр Приходько
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Георгий Бущан Андрей Шевченко

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