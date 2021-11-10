Бущан: «Счет с «Барселоной» не по игре»
Бущан: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»
Украинский тренер возглавил «Дженоа»
17:24
Георгий Бущан / Фото: Twitter
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан высказался о грядущем матче с Болгарией, а также прокомментировал назначение Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова приводит пресс-служба УАФ.
- Вы одессит, и со сборной вернулись в Одессу, свой родной город. Что вы чувствуете?
- Мне здесь нравится. Та ответственность, которая есть перед нами, дает нам много сил.
- Какие ваши личные и впечатления команды от новости о том, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа»?
- Мы ему желаем только успеха в его новой команде.
Завтра сборная Украины сыграет контрольный матч против Болгарии, начало – в 19:30.
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