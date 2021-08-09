УПЛ. «Заря» – «Динамо». Видео трансляция
Бущан: «Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем»
Вратарь «Динамо» – о победе над «Зарей»
Фото: dynamo.kiev.ua
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал победу над «Зарей» (2:0) в матче 3 тура УПЛ.
«Задание всегда одно – надо добиваться победы. Мы не сильно, так сказать, бежали вперед, потому что знали, что «Заря» очень хорошо контролирует мяч.
Знали, что у нас будут моменты, и мы их реализуем».
«Динамо» имеет два очка после трех туров и игру в запасе.
11 августа команда сыграет против «Миная».
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