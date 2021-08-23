«Динамо» разгромило «Десну» и вернулось на 1-е место в УПЛ
Бущану может потребоваться операция
Луческу верит, что все обойдется консервативным лечением
Георгий Бущан / Фото: УПЛ
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что вратарю команды Георгию Бущану может потребоваться операция. Его слова приводит пресс-служба киевлян.
«Сейчас сложный период для нас. Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне. Сложно их восполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский. У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции».
Напомним, в 5-м туре УПЛ «Динамо» разгромило «Десну» (4:0).
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