Решающий гол Мбаппе в финале Лиги наций – очень спорный. Офсайд точно был
Бускетс: «На наш взгляд, Мбаппе был в офсайде»
Решающий мяч в финале Лиги наций оказался спорным
11 октября 09:57
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о решающем голе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. Его слова приводит Marca.
«На наш взгляд, это офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов.
Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и он его коснулся.
В конечном итоге нужно оценить тот факт, что мы прошли так далеко в этом турнире.
Нужно мыслить в позитивном ключе, потому что вскоре состоятся решающие матчи, в которых надо добиться права выйти на ЧМ-2022, а это то, чего мы хотим».
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