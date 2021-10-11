Бускетс: «На наш взгляд, Мбаппе был в офсайде»

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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о решающем голе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. Его слова приводит Marca.

Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч и он его коснулся.

В конечном итоге нужно оценить тот факт, что мы прошли так далеко в этом турнире.

Нужно мыслить в позитивном ключе, потому что вскоре состоятся решающие матчи, в которых надо добиться права выйти на ЧМ-2022, а это то, чего мы хотим».