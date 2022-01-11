Бускетс: «С началом матча наша неудачная серия против «Реала» забудется»

Серхио Бускетс / Фото: Twitter

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о грядущем матче с «Реалом» в Суперкубке Испании. Слова хавбека приводит Mundo Deportivo.

Между нами и «Реалом» есть отрыв в чемпионате, но нас ждет отдельно взятый матч. Они выиграли на «Камп Ноу», но в том матче моментами мы выглядели здорово.

Физически мы сейчас готовы лучше по сравнению с октябрем. У некоторых игроков состояние могло быть и получше, учитывая то, что у них был выявлен коронавирус, однако мы не должны искать оправданий. Мы должны верить в свой стиль и создавать моменты.

Что касается нашей неудачной серии игр с «Реалом», то с началом матча она забудется. Я надеюсь, мы прервем эту серию, но все это остается за пределами поля.

Победа над «Реалом», безусловно, добавит нам уверенности, позволит выйти в финал. Сейчас мы на правильном пути, команда прибавляет, у нее неплохие результаты.

В класико шансы равны, вне зависимости от того, какой отрыв в таблице Ла Лиги. Меня не волнует, что «Реал» считают фаворитом, все случится на поле».