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Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании

В федерации футбола страны решили перестраховаться
Футбол Евро-2020
10:57
Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
Серхио Бускетс / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом, сообщает Marca.

Игрок уйдет на самоизоляцию, а испанская команда предпримет меры безопасности.

Товарищеский матч с Литвой, который запланирован на 8-е июня, не будет отменен, но вместо основной команды Испании в нем сыграет молодежная.

Первый матч на Евро-2020 сборная Испании проведет 14-го июня против Швеции.

 

Петр Приходько
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Теги

Серхио Бускетс сборная Испании (футбол)

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