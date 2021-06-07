«Барселона» определилась с кандидатами на замену Бускетсу
Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
В федерации футбола страны решили перестраховаться
Серхио Бускетс / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом, сообщает Marca.
Игрок уйдет на самоизоляцию, а испанская команда предпримет меры безопасности.
Товарищеский матч с Литвой, который запланирован на 8-е июня, не будет отменен, но вместо основной команды Испании в нем сыграет молодежная.
Первый матч на Евро-2020 сборная Испании проведет 14-го июня против Швеции.
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