Федецкий: «Динамо» по игре выглядит интереснее «Шахтера»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
«Динамо» пока отстает от «Шахтера» на 2 очка
11 января 22:45
Виталий Буяльский / Фото: Football.ua
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Украины. Хавбека цитирует пресс-служба киевлян.
– Борьба за чемпионство во второй части сезона будет напряженной?
– Конечно. Думаю, все в наших руках. Впереди много матчей, нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник – если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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