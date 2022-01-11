Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»

Виталий Буяльский / Фото: Football.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Украины. Хавбека цитирует пресс-служба киевлян.

– Конечно. Думаю, все в наших руках. Впереди много матчей, нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник – если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо.