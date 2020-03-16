Буяльский: «Динамо» еще очень далеко до чемпионства»
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital эмоциями после победы в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:0). Футболист пока не спешит вешать на себя медаль чемпиона.
В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.
До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре.
По два матча в неделю? Не буду скрывать: лично мне тяжело. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.
Восстановление после травмы? В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.
Поживем – увидим, что будет в Испании. Позвольте нам сегодня порадоваться победе над «Зарей». А с понедельника начнем готовиться к ответному матчу против «Вильярреала».
Ранее важнейшую победу своей команды прокомментировал главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.