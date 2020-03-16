Буяльский: «Динамо» еще очень далеко до чемпионства»

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился в эфире ПРОФУТБОЛ Digital эмоциями после победы в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:0). Футболист пока не спешит вешать на себя медаль чемпиона.

До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре.

По два матча в неделю? Не буду скрывать: лично мне тяжело. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.

Восстановление после травмы? В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.

Поживем – увидим, что будет в Испании. Позвольте нам сегодня порадоваться победе над «Зарей». А с понедельника начнем готовиться к ответному матчу против «Вильярреала».