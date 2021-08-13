Буяльский: «Для меня особой разницы нет, кто будет тренером сборной»

Хавбек провел лишь 155 минут за «сине-желтых» при Шевченко

Виталий Буяльский / Фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился мыслями о будущем назначении нового тренера сборной Украины. Главными кандидатами называют Сергея Реброва и Александра Петракова.

Каждый тренер, который приходит в сборную, по-своему видит игру команды, ее тактику. Кто-то из футболистов может ему нравится своей игрой, а кто-то нет. Для меня по части тренера особой разницы нет, главное – показывать хороший футбол в играх за клуб. Тогда и придет вызов в сборную.

Отметим, что предыдущий наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко не особо доверял Буяльскому. При нем хавбек провел на поле лишь 155 минут в 8 матчах.

Ранее Йожеф Сабо заявил, что не назначал бы Петракова на пост главного тренера сборной Украины.