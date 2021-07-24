Буяльский: «Гол «Униона» был случайностью»

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский высказался по поводу ничьей в контрольном матче против «Униона» (1:1). Также хавбек прокомментировал отмену спарринга с «Вильярреалом».

Но ничего, отыгрались. И главный тренер сказал нам после финального свистка, что доволен нашей игрой, похвалил.

Честно говоря, особо не интересовался «Унионом» до игры. Сил на это не было, потому что все задействую на тренировки и восстановление.

Эмоциональное поздравление Вербича с голом? Все дело в том, что когда мы разминались, то договаривались, как действовать на футбольном поле в определенных моментах. И получилось как раз то, о чем мы с ним разговаривали.

Игры с «Ниццей», «Атлетиком», «Унионом» похожи на еврокубковые. И при этом представители разных чемпионатов – Франции, Испании, Германии – играют совсем по-разному.

Испанцы делают больший акцент на контроле мяча. У французской команды все футболисты быстрые, техничные. А у немцев, как вы сегодня видели, много борьбы, жесткой игры. Наверное, как и у национальных команд этих стран.

Не скажу, что отмена спарринга с «Вильярреалом» расстроила, ведь мы и так уже много хороших матчей сыграли. Мистер увидел, кто в каком состоянии. Возможно, у нас будет больше времени на восстановление, тренировки, наигрывание новых комбинаций. Во всем нужно искать свои плюсы.