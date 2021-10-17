Буяльский: «Всего три дня тренировался, рад, что Мистер доверил сыграть»
Буяльский и Гармаш оформили по 50-му для себя голу
У средней линии «Динамо» в матче со «Львовом» был двойной юбилей
17 октября 20:20
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги» (4:1).Полузащитник Денис Гармаш оформил дубль, а его партнер по средней линии Виталий Буяльский забил один мяч.
Для последнего это 50-й го в клубной карьере. 47 из них за киевлян и еще три – за ныне несуществующую «Говерлу».
Гармаш забил аналогичное количество мячей в карьере с учетом сборных. За национальную команду опытный хавбек оформил два гола.
Ранее Буяльский рассказал о своем состоянии после восстановления.