Буяльский и Гармаш оформили по 50-му для себя голу

У средней линии «Динамо» в матче со «Львовом» был двойной юбилей

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги» (4:1).Полузащитник Денис Гармаш оформил дубль, а его партнер по средней линии Виталий Буяльский забил один мяч.

Для последнего это 50-й го в клубной карьере. 47 из них за киевлян и еще три – за ныне несуществующую «Говерлу».

Гармаш забил аналогичное количество мячей в карьере с учетом сборных. За национальную команду опытный хавбек оформил два гола.

Ранее Буяльский рассказал о своем состоянии после восстановления.